Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Интересно, украинцы хоть понимают, что их "утилизация" есть естественное продолжение их же поскакушек "Кто не скачет,...Украинцы любой це...
  • Вовладар Даров
    Шакалье продажноеБолгары продолжаю...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    предатели пожизненныеБолгары продолжаю...

Президент Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

Президент Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх