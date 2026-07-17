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Падение российского рынка резко ускорилось

Падение российского рынка резко ускорилось

Падение российского рынка акций резко ускорилось. По сравнению с закрытием предыдущей пятницы индекс Мосбиржи потерял более 5,7%, а в ходе торгов 17 июля опускался ниже психологически важной отметки 2000 пунктов — недельное падение достигало примерно 7,4%.

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