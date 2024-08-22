45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фото в бикини из отпуска в Лас-Вегасе

Американская актриса Кейт Хадсон показала новые откровенные фото из отпуска в Лас-Вегасе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).