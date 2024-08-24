Во Франции футбольный матч был приостановлен из‑за пожара

В матче третьего дивизиона чемпионата Франции с участием «Орлеана» и «Валансьёна» случился пожар. По информации RMC Sport, в перерыве встречи между «Орлеаном» и «Валансьеном» в одном из кафе на территории стадиона «Ла Сурс» произошло сильное возгорание.