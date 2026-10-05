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Культуромания

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Российский фильм «Сказка о царе Салтане» показали детям в Джакарте

Российский фильм «Сказка о царе Салтане» показали детям в Джакарте

В столице Индонезии Джакарте прошла премьера российского семейного фильма «Сказка о царе Салтане», снятого в 2026 году режиссером Сариком Андреасяном по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина.

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