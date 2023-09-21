Россия с помощью РЭБ обездвижила 7 судов НАТО во время учений в Балтийском море. Альянс выразил решительный протест
Тут НАТО нас в очередной раз постращать задумало. Причём серьёзно так, затеяв в Балтийском море учения "Северные берега - 2023".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ожидание неизвестного страшнее любого конца..... Вот пусть и дальше боятся Бабайку)))
В НАТО теперь есть просто протест. затем решительный протест и наконец ну очень решительный протест. А наши включили непонимание и ухом не ведут.
А ни о чем и не болтали, просто констатировали факт, что часть кораблей НАТО, по непонятной причине, была обиздвижена на пол часа.
Свежие комментарии