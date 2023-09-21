Россия с помощью РЭБ обездвижила 7 судов НАТО во время учений в Балтийском море. Альянс выразил решительный протест

Александр Свитайло Ожидание неизвестного страшнее любого конца..... Вот пусть и дальше боятся Бабайку)))

t tatyanadavydkina В НАТО теперь есть просто протест. затем решительный протест и наконец ну очень решительный протест. А наши включили непонимание и ухом не ведут.