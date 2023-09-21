ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Игорь Ямкач
    А ни о чем и не болтали, просто констатировали факт, что часть кораблей НАТО, по непонятной причине, была обиздвижена...Россия с помощью ...
  • tatyanadavydkina
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  • Александр Свитайло
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Россия с помощью РЭБ обездвижила 7 судов НАТО во время учений в Балтийском море. Альянс выразил решительный протест

Россия с помощью РЭБ обездвижила 7 судов НАТО во время учений в Балтийском море. Альянс выразил решительный протест

Тут НАТО нас в очередной раз постращать задумало. Причём серьёзно так, затеяв в Балтийском море учения "Северные берега - 2023".

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Комментарии
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Александр Свитайло
Ожидание неизвестного страшнее любого конца..... Вот пусть и дальше боятся Бабайку)))
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2 час.
t
tatyanadavydkina
В НАТО теперь есть просто протест. затем решительный протест и наконец ну очень решительный протест. А наши включили непонимание и ухом не ведут.
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2 час.
Игорь Ямкач
А ни о чем и не болтали, просто констатировали факт, что часть кораблей НАТО, по непонятной причине, была обиздвижена на пол часа.
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37 мин.

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