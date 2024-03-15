В соответствии с распоряжением Бобруйского исполнительного комитета от 01.03.2024 № 47р с 11 по 29 марта 2024года в Могилевской области проводится акция ´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´.
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