Сорок нацистов сгорели в адском пламени взрыва: Карта специальной военной операции на Украине на 26 августа 2024 года Юлия СоколоваВ результате двух ракетных ударов российскими военными были полностью разрушены базы украинских силовиков в Харькове и Славянске.
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