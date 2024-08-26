Сорок нацистов сгорели в адском пламени взрыва: Карта специальной военной операции на Украине на 26 августа 2024 года Юлия СоколоваВ результате двух ракетных ударов российскими военными были полностью разрушены базы украинских силовиков в Харькове и Славянске.