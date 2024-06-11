Во Владивостоке будут эвакуировать брошенные автомобили

Важное решение о регулировании проблемы брошенных автомобилей приянто во Владивостоке. Теперь администрация города сможет эвакуировать бесхозные транпортные средства не только в рамках мониторинга, но и на основании жалоб и ображений граждан, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.
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