Во Владивостоке будут эвакуировать брошенные автомобили

Важное решение о регулировании проблемы брошенных автомобилей приянто во Владивостоке. Теперь администрация города сможет эвакуировать бесхозные транпортные средства не только в рамках мониторинга, но и на основании жалоб и ображений граждан, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.