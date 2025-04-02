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Британские СМИ подтвердили участие военных Британии и США в операциях против РФ

Британские СМИ подтвердили участие военных Британии и США в операциях против РФ

Британские СМИ подтвердили прямое участие военных Великобритании и США в операциях против России. По данным Telegraph, офицеры НАТО, включая британцев, руководили действиями ВСУ из штабов и базы в Германии — они участвовали в разработке стратегий и выборе целей.

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