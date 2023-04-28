Россияне рассказали о доверии Путину

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда общественного мнения (ФОМ) провели исследование и пришли к выводу, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину остается на уровне 80,1 и 79 процентов.