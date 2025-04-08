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Китай

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"Тарифная дубина" США посеет мировой хаос -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 7 апреля /Синьхуа/ -- Под прикрытием "взаимности" США без разбора размахивают "тарифной дубиной", грубо нарушая правила Всемирной торговой организации /ВТО/, нанося серьезный ущерб законным правам и интересам членов ВТО, серьезно подрывая основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торговый порядок.

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