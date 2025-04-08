Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое восхищение тем, что российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки по числу голов на регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Трамп восхитился рекордом Овечкина
Комментарии
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Владимир Соловьев
Трамп то же игрок не хилый: на всех полях, особенно политическом. Забросил бумеранги пошлин во все стороны Света, теперь собирает "дичь".
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