Книга о группе "Агата Кристи" попадет в перечень маркируемой литературы

В список РКС вошли произведения Кинга, Лавкрафта, Пелевина и других авторов Российский книжный союз обновил перечень книг, которые должны иметь специальную маркировку из‑за упоминаний наркотических средств.
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