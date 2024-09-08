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Петербургский дневник

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Минобороны показало кадры, как танкисты встречают профессиональный праздник

Минобороны показало кадры, как танкисты встречают профессиональный праздник

Экипажи заняли огневые позиции Танковые экипажи группировки войск «Север» встречаю свой профессиональный праздник на боевом посту, заняв огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничном районе Курской области.

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