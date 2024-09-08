Минобороны показало кадры, как танкисты встречают профессиональный праздник

Экипажи заняли огневые позиции Танковые экипажи группировки войск «Север» встречаю свой профессиональный праздник на боевом посту, заняв огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничном районе Курской области.
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