Детские сады страны станут более инклюзивными и эффективными. С сентября этого года заведующие смогут привлекать логопедов, педагогов-психологов и педагогов для поддержки детей с особыми образовательными потребностями.
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