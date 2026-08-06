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FiNE NEWS

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Люксембург обвинил ЕС во взятии Шенгена «в заложники» из-за миграционного кризиса

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден заявил, что ограничения свободного перемещения между странами Шенгенского соглашения, введённые в связи с временными кризисами, в конечном итоге обернутся против самих инициаторов таких мер.

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