Мать четырех детей из Челябинска получит 700 тыс. за ожог на работе

В интересах женщины в суд обратился прокурор Ленинского района Челябинска. Ранее надзорное ведомство провело проверку по ЧП на производстве, во время которого 40-летняя работница получила термический ожог 25% лица и рук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии