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Мать четырех детей из Челябинска получит 700 тыс. за ожог на работе

Мать четырех детей из Челябинска получит 700 тыс. за ожог на работе

В интересах женщины в суд обратился прокурор Ленинского района Челябинска. Ранее надзорное ведомство провело проверку по ЧП на производстве, во время которого 40-летняя работница получила термический ожог 25% лица и рук.

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