С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Хотите паспорт, который будет вызывать зависть у всех ваших друзей? Тогда отправляйтесь в путешествие по этим странам, известным местам и достопримечательностям!Остров Пасхи, ЧилиМачу-Пикчу, ПеруLlanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, УэльсОстров Тристан-да-Кунья, Британская заморская территорияСеверная КореяАнтарктидаОстров Монтсеррат, Британская заморская территорияЧекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie), пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, ГерманияКняжество Силенд (Principality of Sealand)Галапагосские островаОстрова Питкэрн, Британская заморская территорияУшуая, о.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх