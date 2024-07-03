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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июля Компания ...

Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июля Компания ...

Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июляКомпания Atlus объявила о проведении очередного стрима для игры Studio Zero Metaphor: ReFantazio, с момента проведения которой прошел примерно месяц.

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