Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июля Компания ...

Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июляКомпания Atlus объявила о проведении очередного стрима для игры Studio Zero Metaphor: ReFantazio, с момента проведения которой прошел примерно месяц.
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