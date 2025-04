Самое короткое DLC для The Division 2, окно релиза Escape from Tarkov, бета Rematch…

Ready or Not выйдет на консолях, Никита Буянов назвал сроки полноценного релиза Escape from Tarkov, команда Skyblivion обратилась к игрокам, Том Хендерсон рассказал о готовящемся DLC Battle for Brooklyn для Tom Clancy’s The Division 2, Ubisoft опять похвасталась успехами Assassin’s Creed Shadows, авторы Sifu запустили бету футбольной аркады .