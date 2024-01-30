В Татарстане выросли цены на подержанные автомобили

В Татарстане цены на подержанные автомобили выросли в два раза. Об этом сообщает Росстат. В 2023 году цены на отечественные автомобили выросли всего на 33%, достигнув отметки в 1,18 млн рублей, в то время как цены на иномарки увеличились на 27% до 2,33 млн рублей.