Первое задокументированное рукопожатие в истории произошло из Месопотамии, 9 век до нашей эры.Здесь изображено заключение мирного соглашения между ассирийским царем Салманасаром III и царем Вавилона Мардуком Закиром Шуми.
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