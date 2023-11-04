Казахские манёвры или почему Астана никогда не повторит "успех" У

Казахстан активно играет в многовекторность, старательно демонстрируя послушность Европе и Америке. Тут и готовность поставлять на Запад собственные ресурсы, и стремление к закупкам всякого разного (в том числе и двойного, и военного назначения) у самых демократических стран, ну и конечно же - радостное, под козырёк, присоединение к западным санкциям.