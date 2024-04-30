Португалия отказалась платить бывшим колониям

Правительство Португалии отказалось выплачивать репарации своим бывшим колониям, передает Reuters. Напомним, что о необходимости возмещения колониального ущерба неделю назад заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, подчеркнув, что страна несет полную ответственность за преступления, совершенные в колониальную эпоху.