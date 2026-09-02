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Пронедра

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Это станет последним ударом. Страх сковал Киев после новой угрозы

Это станет последним ударом. Страх сковал Киев после новой угрозы

Заявление Министерства обороны России о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины стало одним из наиболее резонансных сообщений последних дней.

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