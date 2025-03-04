В Смоленске начнут работать новые учреждения здравоохранения

Губернатор Василий Анохин: «Работы идут по инициированному Владимиром Путиным нацпроекту, держу их на личном контроле» Новые медучреждения строят в Смоленске, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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