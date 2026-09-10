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Дежавю для "Азова"*: что ждет заблокированных в волчанском котле боевиков

Дежавю для "Азова"*: что ждет заблокированных в волчанском котле боевиков

РЕН ТВ Самая громкая новость 10 сентября связана с волчанским котлом, где среди трех тысяч блокированных украинских боевиков оказались неонацисты батальона запрещенной в России террористической организации "Азов"*.

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