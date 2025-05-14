Названо место происхождения COVID-19

Американские исследователи выяснили, откуда взялся COVID-19. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили более ста коронавирусов, обнаруженных у подковоносых летучих мышей, и сопоставили их с SARS-CoV-2 и его предшественником SARS-CoV-1, который вызвал эпидемию в 2002 году.