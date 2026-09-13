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Мировое обозрение

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«Делайте из них кулоны и носите на шее»: Украина ответила на ультиматум Греции — ракеты для Patriot в обмен на отказ от ударов по танкерам

«Делайте из них кулоны и носите на шее»: Украина ответила на ультиматум Греции — ракеты для Patriot в обмен на отказ от ударов по танкерам

Переговоры между Киевом и Афинами о передаче Украине ракет для зенитных комплексов Patriot приобрели неожиданный дипломатический поворот.

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