Сколько теперь в России будут платить беременным студенткам: законопроект одобрен

Законопроект получил одобрение правительственной комиссии. Данная инициатива направлена на поддержку будущих матерей, получающих образование на дневной форме обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.
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