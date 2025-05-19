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Сколько теперь в России будут платить беременным студенткам: законопроект одобрен

Сколько теперь в России будут платить беременным студенткам: законопроект одобрен

Законопроект получил одобрение правительственной комиссии. Данная инициатива направлена на поддержку будущих матерей, получающих образование на дневной форме обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.

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