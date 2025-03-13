Дети, пережившие насилие, чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями

Новое исследование, опубликованное в журнале Child Maltreatment, показало, что взрослые, пережившие физическое и сексуальное насилие в детстве, значительно чаще страдают от хронических проблем со здоровьем.
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