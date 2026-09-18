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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик о своем будущем с учетом результатов «МЮ»: «Я вообще об этом не думаю. Это не катастрофа, не конец света, а всего лишь 2-3 матча. Я знаю клуб и понимаю, чего здесь ждут»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о своих позициях и будущем в клубе. У команды 3 поражения, 2 победы и ничья в 6 матчах на старте сезона.

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