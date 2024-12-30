В США одобрили лекарство от храпа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Zepbound для лечения обструктивного апноэ сна (OSA), вариацией которого является и храп.
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