Владимира Преснякова оставила жена в тяжелом состоянии за границей

Музыкант Владимир Пресняков поделился с поклонниками проблемами со здоровьем. В начале недели Наталья Подольская отправилась в Париж вместе со старшим сыном, сестрой и племянницами, в то время как Владимир Пресняков и их младший сын остались в Испании, где звёздная семья уже проводит месяц.