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Царьград

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Сидела на подоконнике. Студентка-иностранка неожиданно выпала из окна общежития ЮФУ

Сидела на подоконнике. Студентка-иностранка неожиданно выпала из окна общежития ЮФУ

Однокурсники утверждают, что это был несчастный случай, и никто из студентов её не толкал. Прохожие вызвали на место происшествия бригаду сокрой помощи, но помочь медики уже никак не смогли.

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