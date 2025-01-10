На проезде Яблочкова полиция остановила пьяного рязанца на ВАЗ-2115

Подозрительно ехавшую машину сотрудники ППС заметили при движении по проезду Яблочкова. Автомобиль вилял из стороны в стороны - и стражи правопорядка предположили, что водителю или стало плохо за рулем, или он успел выпить, а потом решил покататься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии