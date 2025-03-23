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Свежие комментарии

Хватает ли зарядных станций для электромобилей в России? Реальные цифры и сравнение

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков обнародовал подробную статистику по действующей зарядной инфраструктуре для электромобилей в России (ЭЗС) — и, собственно, по самим автомобилям, которые можно подключить «к розетке».

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