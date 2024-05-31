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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

«Лето в Москве»: в выходные в столице пройдут соревнования по сап-поло

«Лето в Москве»: в выходные в столице пройдут соревнования по сап-поло

Также гостей ждут увлекательные мастер-классы В столице в ближайшие выходные в Москве в рамках фестиваля «Рыбная неделя» пройдут соревнования по рыбной ловле и сап-поло, выступления артистов на сцене, кулинарные, творческие и спортивные мастер-классы.

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