НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мәчкәрә авылындагы сәүдәгәр Үтәмешевлар йорты мәдәни мирас объекты дип табылды

Мәчкәрә авылындагы сәүдәгәр Үтәмешевлар йорты мәдәни мирас объекты дип табылды

Татарстанның Кукмара районы Мәчкәрә авылында урнашкан сәүдәгәр Үтәмешевлар йорты дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасы йомгаклары буенча төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты дип танылды һәм Россия Федерациясе халыкларының Мәдәни мирас объектлары бердәм дәүләт реестрына кертүгә тәкъдим ителде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии