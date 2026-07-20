Мәчкәрә авылындагы сәүдәгәр Үтәмешевлар йорты мәдәни мирас объекты дип табылды

Татарстанның Кукмара районы Мәчкәрә авылында урнашкан сәүдәгәр Үтәмешевлар йорты дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасы йомгаклары буенча төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты дип танылды һәм Россия Федерациясе халыкларының Мәдәни мирас объектлары бердәм дәүләт реестрына кертүгә тәкъдим ителде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии