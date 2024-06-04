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Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Вблизи тибетской границы на берегах озера Лугуху в Гималаях проживает малочисленная народность мосо. Культура и уклад жизни мосо самобытны и уникальны тем, что их практически не затронули современные тенденции, хотя, как отмечают старожилы местности, всё идет именно к этому.

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