Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Вблизи тибетской границы на берегах озера Лугуху в Гималаях проживает малочисленная народность мосо. Культура и уклад жизни мосо самобытны и уникальны тем, что их практически не затронули современные тенденции, хотя, как отмечают старожилы местности, всё идет именно к этому.