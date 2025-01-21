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Царьград

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Рысь напала на домашнюю собаку. Хищник свободно разгуливает в городе-спутнике Екатеринбурга

Рысь напала на домашнюю собаку. Хищник свободно разгуливает в городе-спутнике Екатеринбурга

Дикое животное видели в двух местах города АрамильРысь, которая пытается навести свои порядки в частном секторе Арамиля, города-спутника Екатеринбурга, заметили на днях местные жители.

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