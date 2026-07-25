СК: анонимность в мессенджерах не гарантирует безнаказанности

25 июля в интервью ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин заявил об отсутствии гарантий безнаказанности при использовании анонимности в мессенджерах.
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