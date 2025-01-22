Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

МЧС: Более 171 тыс. тонн загрязнений собрано после аварии с танкерами

МЧС: Более 171 тыс. тонн загрязнений собрано после аварии с танкерами

Специалисты МЧС РФ выявили новые выбросы мазута в Крыму и на Кубани после аварии танкеров. Обследовано более 955 км береговой линии, собрано свыше 171 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх