Угадайте советские мультфильмы про тигров, которые обожают все: непроходимо для вас, чье детство проходило в СССР

Пр-р-ровер-р-рьте, насколько хор-р-ошо вы не знаете золотую классику мультипликации СССР-р-р! фото: YouTubeПоздравьте сегодня каждого встречного усатого-полосатого… да не начальника с усами и в костюме в полосочку, а тигра: 29 июля — Международный день тигра!Каждый в СССР знал с колыбели: смешнее тигра зверя нет! Такое знание пришло к нам из советских мультиков.