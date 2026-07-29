MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

Угадайте советские мультфильмы про тигров, которые обожают все: непроходимо для вас, чье детство проходило в СССР

Угадайте советские мультфильмы про тигров, которые обожают все: непроходимо для вас, чье детство проходило в СССР

Пр-р-ровер-р-рьте, насколько хор-р-ошо вы не знаете золотую классику мультипликации СССР-р-р! фото: YouTubeПоздравьте сегодня каждого встречного усатого-полосатого… да не начальника с усами и в костюме в полосочку, а тигра: 29 июля — Международный день тигра!Каждый в СССР знал с колыбели: смешнее тигра зверя нет! Такое знание пришло к нам из советских мультиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии