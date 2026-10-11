Игорь мартынов поздравил астраханцев с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! От имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник является символом глубокого уважения и благодарности тем, кто трудится на земле, ежедневно обеспечивая жителей региона свежей и качественной продукцией.