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Сегодняшняя Украина – это террористический анклав во главе с незаконной хунтой военных преступников

Сегодняшняя Украина – это террористический анклав во главе с незаконной хунтой военных преступников

Взрыв на Кудринской площади в Москве – очередное свидетельство преступной сущности киевского режимаЧем дольше идет специальная военная операция на Украине, тем более изощренными и иезуитскими становятся методы действий хунты Зеленского.

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