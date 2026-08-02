Взрыв на Кудринской площади в Москве – очередное свидетельство преступной сущности киевского режимаЧем дольше идет специальная военная операция на Украине, тем более изощренными и иезуитскими становятся методы действий хунты Зеленского.
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