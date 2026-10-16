Премьер Армении предложил обмен территориями с Азербайджаном, чтобы «убрать анклавы». Он говорит о 29 743 квадратных километрах — как будто речь о цифре в бухгалтерии, а не о земле, за которую его народ платил кровью.
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Нет у меня к армянам ни жалости, ни сочувствия: «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает» (Жозеф де Местр).
Отдать -то он отдаст, а что равноценное надеется получить взамен?