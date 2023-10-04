Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Грозные проекты, в которых мы наращивали способность противостоять любой американской мощи, у нас раньше были.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Не долго осталось США до лишения своей гегемонии. Скоро сдохнет,а вслед за ней и шавки по подворотням попрячутся,хотя и подвывать оттуда будут. А вот немцы вовремя одумаются.
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15 час.
Владимир Барышев
Хотелось бы надеяться что издохнут! А немчики идиоты ,сколько раз их мордами в дерьмо тыкали, а они опять про очередной&quot; дранг нах остен&quot;,надо бы им напомнить, чем это всегда для них кончалось! Про Польшу и говорить нечего, их польский гонор это просто дурь!
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14 час.
Леонид Руси
Педерастические Штаты обречены на упадок и распад
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9 час.

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