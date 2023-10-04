Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Не долго осталось США до лишения своей гегемонии. Скоро сдохнет,а вслед за ней и шавки по подворотням попрячутся,хотя и подвывать оттуда будут. А вот немцы вовремя одумаются.

Владимир Барышев

Хотелось бы надеяться что издохнут! А немчики идиоты ,сколько раз их мордами в дерьмо тыкали, а они опять про очередной" дранг нах остен",надо бы им напомнить, чем это всегда для них кончалось! Про Польшу и говорить нечего, их польский гонор это просто дурь!