“Решила поделиться от первого лица”, – оскандалившаяся Анастасия Волочкова опубликовала откровенные фото

После того как фото Анастасии Волочковой испражняющейся под ёлкой разлетелись по Сети, разгорелся грандиозный скандал.
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